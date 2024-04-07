3.71 BYN
Петер Пеллегрини - новый президент Словакии
В Словакии подвели итоги голосования на президентских выборах. Победу одержал Петер Пеллегрини - кандидат от партии "Голос - социальная демократия". Она входит в правительственную коалицию. Нового лидера поддержали более 53% избирателей.
Иван Корчак, бывший министр иностранных дел Словакии, который также участвовал в борьбе за президентское кресло, набрал примерно 47 % голосов. Он уже признал поражение и поздравил соперника с победой. Пеллегрини известен своей пророссийской позицией. Как и действующий премьер Роберт Фицо, он выступает против продолжения военной поддержки Украины, сторонник дипломатического урегулирования конфликта.
Сразу после победы избранный президент Словакии пообещал, что сделает все, чтобы его страна "всегда была на стороне мира и против войны".