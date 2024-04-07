Петер Пеллегрини - новый президент Словакии

В Словакии подвели итоги голосования на президентских выборах. Победу одержал Петер Пеллегрини - кандидат от партии "Голос - социальная демократия". Она входит в правительственную коалицию. Нового лидера поддержали более 53% избирателей.

Иван Корчак, бывший министр иностранных дел Словакии, который также участвовал в борьбе за президентское кресло, набрал примерно 47 % голосов. Он уже признал поражение и поздравил соперника с победой. Пеллегрини известен своей пророссийской позицией. Как и действующий премьер Роберт Фицо, он выступает против продолжения военной поддержки Украины, сторонник дипломатического урегулирования конфликта.