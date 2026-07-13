Петера Мадьяра обвинили в конституционном перевороте

Почти полсотни депутатов Европарламента в открытом письме к Европейской комиссии обвинили нового премьера Венгрии Мадьяра в конституционном перевороте.

В обращении отмечается, что внесенные по его инициативе поправки в основной закон государства направлены на отстранение от должности конкретных неугодных Мадьяру лиц, а также нарушают избирательное право граждан, ограничивая срок депутатского мандата.



Оппозиционные партии объявили бойкот и не явились в парламент на обсуждение нововведений. Однако это не помешает принять законодательные изменения, поскольку у партии Мадьяра "Тиса" конституционное большинство.