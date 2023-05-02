Петиция польских аграриев: "Нет украинскому импорту!"

Положить конец неуправляемому импорту украинских соков, консервов и плодоовощной продукции требуют от властей польские хлеборобы, к ним присоединяются и производители фруктов. "Нет импорту из Украины!" - такая петиция размещена на сайте Ассоциации производителей фруктов. Они требуют от правительства пересмотреть все торговые соглашения, заключенные между Варшавой и Киевом. Уже сейчас холодильники торговых сетей ломятся от замороженной продукции, которая гораздо дешевле польской, и это грозит местному производителю банкротством: наступает сезон закупки плодоовощной продукции, которую у польских фермеров просто не станут приобретать.