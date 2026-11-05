Петр Петровский: Сегодня невозможно построить избирательную кампанию на теме поддержки Украины

Польша, вступившая в избирательную кампанию, на ближайший год станет "хромой уткой" в переговорах по Украине и не сможет полноценно в них участвовать. Такое мнение высказал политолог Петр Петровский в "Актуальном интервью".

По его словам, внутриполитическая борьба, в том числе вокруг Конституционного суда, будет отвлекать внимание от украинского вопроса. "Польша сейчас вступила в избирательную кампанию. А этот разлад вокруг Конституционного суда - это один из элементов внутриполитической борьбы. И я думаю, что Польша на целый год будет "хромой уткой" в переговорах по Украине. Она не сможет полноценно участвовать в них. Почему? Потому что для польского общества вопрос Украины достаточно раздражителен. Активные действия по поддержке Киева не вызывают столь бурной поддержки, более того, действия Киева в отношении героизации бандеровщины вызывают противоположное мнение, протесты", - отметил политолог.

quote И понятно, что Туск будет дистанцироваться, Навроцкий, и все политические силы будут дистанцироваться от украинского кейса. Эта тема сойдет на нет постепенно, до выборов 2027 года. Это зависит и от конфликта в Украине, как он будет дальше развиваться. Петр Петровский

По его наблюдению, аналогичная тенденция проявляется и в других странах. "Избирательные кампании приводят к тому, что политики все меньше и меньше говорят об Украине. Киевские новости - это очень токсичный раздражитель для общества. На нем сегодня невозможно построить избирательную кампанию. И выигрывают в выборах, скорее, те силы, которые выступают за мир, за решение конфликта и за отказ от милитаризации", - подчеркнул Петр Петровский.

Он отметил усталость Европы от милитаризации. "Европа устала от милитаризации, она устала от того, что ее деньги идут на склады вооружения. Причем не для собственного даже государства, а для войны в Украине. И европейцы задают вопрос: зачем это надо, что они от этого получают?" - заключил политолог.

Таким образом, по оценке Петра Петровского, избирательные циклы в Европе, и прежде всего в Польше, будут способствовать снижению внимания к украинскому конфликту и усилению запросов на мирное урегулирование.