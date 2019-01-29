Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок

В Украине набирает обороты компания по выборам президента страны. На текущий момент ЦИК уже зарегистрировал 22 претендента на пост главы государства. Их выдвижение продолжится до конца этой недели. Сегодня о намерении баллотироваться на второй срок объявил президент Украины Петр Порошенко. Неделю назад свою кандидатуру выдвинула лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. И, судя по опросам, в гонке пока она лидер. Правда, по словам политологов, в этом году чья-либо победа в первом туре маловероятна. Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Второй тур - 21 апреля.