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Петру Порошенко грозит импичмент

О начале процедуры заявила кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко. Причиной стали публикации в СМИо причастности Порошенко к контрабандным закупкам запчастей для украинской армии из России по завышенным ценам. Лидер партии "Батькивщина" назвала это госизменой. Согласно Конституции Украины, президент может быть смещен с поста Верховной радой в порядке импичмента.

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