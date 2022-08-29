3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Певица Алла Пугачева вернулась
Певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она лечилась и отдыхала, пишет "СБ. Беларусь сегодня".
Известная российская певица вернулась в Российскую Федерацию. И как сообщила помощница артистки,Алла Борисовна приехала в страну уже давно, но давать концерты пока не планирует.
Весной текущего года Алла Пугачева уехала с семьей в Израиль, где была нескoлько месяцев.
Фото:grodno24.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все