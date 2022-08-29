Певица Алла Пугачева вернулась

Певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она лечилась и отдыхала, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

Известная российская певица вернулась в Российскую Федерацию. И как сообщила помощница артистки,Алла Борисовна приехала в страну уже давно, но давать концерты пока не планирует.

Весной текущего года Алла Пугачева уехала с семьей в Израиль, где была нескoлько месяцев.