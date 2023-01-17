Президента Польши обвинили в подстрекательстве к третьей мировой войне

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Польши Анджей Дуда, лоббируя поставку странами НАТО танков Украине, фактически подстрекает мир к развязыванию третьей мировой войны. Об этом пишет РИА "Новости".



В прошлую среду Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. 17 января Дуда заявил, что рассчитывает, что страны НАТО смогут сформировать для Украины как минимум бригаду танков Leopard.

"Польская верхушка радеет обеими руками и поддерживает возродившийся фашизм в соседнем государстве. Такое ощущение, что не было вовсе Волыни и венков из прибитых украинскими националистами гвоздями польских детей. Отсутствие исторической памяти у президента Польши Дуды ведёт его страну к полному забвению и опасному подстрекательству к развязыванию третьей мировой войны, которая однозначно станет последней для всего человечества", - сказал РИА "Новости" Шеремет.

По его словам, безрассудная и необдуманная политика президента Польши опасна и не отражает мнение и интересы самих поляков. "Тогда зададимся риторическим вопросом, в интересах кого действует Дуда? Уверен, что этот вопрос уже будоражит умы всего польского общества", - подчеркнул депутат.

При этом, по его словам, оружие, поставляемое Украине, может обернуться против самой же Польши. "Украинские нацисты не остановятся и обязательно придут в Польшу, чтобы вершить в их понятии историческую справедливость, как это уже было в истории", - подчеркнул депутат.