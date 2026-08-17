Пиар, прагматизм и попытки оторвать Белград от России: что стоит за визитом Зеленского в Сербию

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8 августа состоялся визит Владимира Зеленского в Сербию, где он встретился с президентом страны Александром Вучичем. Официально был подписан лишь меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве, однако, по мнению экспертов, за этим визитом стояли гораздо более глубокие и неоднозначные цели. Военно-политический аналитик Александр Тиханский в "Актуальном интервью" проанализировал, почему Вучич согласился на приезд Зеленского, как это отразилось на внутреннем расколе в Сербии и какие прагматичные расчеты стоят за этим дипломатическим шагом.

По словам эксперта, основной целью визита было выполнение указаний председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На сегодняшний день Сербия остается одной из немногих стран Европы, которая не ввела санкции против России. "Для Урсулы фон дер Ляйен самое главное - оторвать последнюю страну от России. Именно эту задачу выполнял Зеленский. Для самого Зеленского это была пиар-акция, где он решал свои вопросы. На пресс-конференции 80 % его речи было о войне с Россией, о нехватке ПВО и ракет, а не об отношениях с Сербией", - отметил аналитик.

Александр Вучич долгое время балансировал между Востоком и Западом. Он не вводил санкции против России, закупал российский газ со скидками и подчеркивал дружбу с Москвой. Однако его внутренняя политика, по мнению Александра Тиханского, всегда была направлена на евроинтеграцию. "Вучич создал свою партию в 2008 году с курсом на ЕС. Он не вводил санкции - это факт. Но весь военно-промышленный комплекс Сербии работал на эту войну. Боеприпасы поставлялись в Украину через третьи страны. Вучич говорил: "Я продаю оружие не Украине, а странам, которые могут его деть куда угодно". Это чистый прагматизм", - пояснил аналитик.

Визит Зеленского, по словам Александра Тиханского, лишь углубил раскол в сербском обществе. Политическая элита взяла курс на Евросоюз, тогда как 80 % граждан ориентируются на партнерство с Россией. "Оппозиция назвала Вучича предателем, пригласившим "неонациста" в страну с такой трагической историей Второй мировой войны. Либеральная пресса, напротив, пишет о триумфе сербской внешней политики. Общество разделилось", - констатировал аналитик.

Эксперт считает, что текущий прагматизм Вучича носит оперативно-тактический характер и рассчитан на 2-3 года, пока идет война. Но что будет после ее окончания? "Куда Сербия будет продавать боеприпасы и беспилотники? Вучич пригласил Зеленского в сентябре на открытие сербско-израильского предприятия по сборке БПЛА. Технологии наведения есть у Украины, а железо - у Сербии. Это прагматизм", - резюмировал Александр Тиханский.