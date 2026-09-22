Пиддингтон в составе США, или Почему сепаратизм набирает популярность в Соединенном Королевстве

На прошлой неделе деревня Пиддингтон (с населением всего 350 человек) в Оксфордшире объявила о своей независимости. Поводом стало решение британских властей построить там лагерь для беженцев на 1250 человек. Что происходит в "гордом княжестве" и почему оно решило присоединиться к США, в эфире "Первого информационного" пояснил политический эксперт Антон Синковец.

"Кризис там, на самом деле, уже идет, и здесь не будем ставить телегу впереди лошади, потому что все-таки последовательность немножечко другая", - отметил он. По его словам, Соединенное Королевство "знатно штормит" именно из-за волны мигрантов, которые "достаточно непродуманно были в английское общество имплементированы".

"Что с этим делать, сами англичане на сегодняшний день толком не знают", - сказал эксперт.

Символический жест

В политологии важны не столько действия юридически значимые, сколько символические. "Этот демарш Пиддингтона можно охарактеризовать как своего рода символический жест, который должен был в первую очередь поставить вопрос в повестку дня. И то, что The Guardian, CNN, BBC News, "Первый информационный" обсуждают этот кейс, говорит о том, что жители этой деревушки своей цели основной достигли", - сказал он.

По мнению Антона Синковца, Соединенное Королевство очень скоро может стать "разъединенным королевством", потому что элементы сепаратизма там набирают все больше и больше сил.

Сепаратизм в Соединенном Королевстве: совпадение или система?

Незадолго до этого три министра (Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии) подписали меморандум о взаимопонимании и стремлении к самоопределению. Юридически без разрешения Лондона они не могут провести референдумы, но "прогрев людей уже идет".

"Конечно, это не совпадение. Это попытка жителей деревни Пиддингтон на фоне общих событий решить свой конкретный кейс. Не надо сбрасывать со счетов, что людям элементарно страшно", - ответил Антон Синковец.

Он привел еще один факт: женщины Пиддингтона написали обращение всем женщинам-депутатам британского парламента. "И кто ответил? Да практически никто. Несколько представительниц депутатского корпуса приехали, причем это преимущественно партия Reform UK, но правящий эстеблишмент не отреагировал никак. Официального ответа нет. Я уже не говорю о том, что новый премьер-министр тоже как-то отмалчивается", - сказал эксперт.

Трамп, Ирландия и "пиар-акция"

Президент США Дональд Трамп "аккуратно" поддерживает эти процессы: приехал в Ирландию с неофициальным визитом, по сути, на турнир по гольфу, и заявил, что "было бы классно" видеть Ирландию снова единой. При этом жители Пиддингтона просят рассмотреть вхождение деревни в состав Соединенных Штатов - не Евросоюза, как того хотят Шотландия или Уэльс.

"И для той, и для другой стороны это скорее пиар-акция. Понятно, что географически никакой Пиддингтон ни в какие Соединенные Штаты не войдет. Это анекдот, этого не будет. Но сама повестка, которую они формируют, ставит своей целью абсурдизировать положение вещей, чтобы показать, что уже до такого дна докатились, что дальше уже некуда, когда свое правительство не защищает собственных граждан", - резюмировал Синковец.

Фото РИА Новости