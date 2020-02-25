Пик эпидемии коронавируса позади

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 тысячи 600 человек. Общее количество случаев заражения более 77 тысяч, а излечившихся свыше 27 тысяч. По словам экспертов ВОЗ, пик эпидемии позади. Ученые говорят, что, несмотря на достаточно большое количество людей, инфицированных Covid-19 в Европе, ситуацию нельзя назвать глобальной пандемией. Случаи заболевания зафиксированы в США и Канаде, Германии и Швеции, Австралии и Японии и в ряде других стран.