Пик вспышки коронавируса ожидают через 7-10 дней

Китайские вирусологи прогнозируют, что пик вспышки коронавируса можно ожидать примерно через 7-10 дней. Об этом агентству "Синьхуа" заявили в госкомитете здравоохранения КНР. В то же время специалисты заверяют, что резкого скачка заболеваемости не будет. В Ухане, где объявлена эпидемия, после четырех дней работы завершили строительство первого из новых зданий больницы. Медцентр начнет обслуживать пациентов уже через неделю. Напомним, город живет в режиме карантина. Со всего Китая сюда ежедневно прибывают составы с медикаментами и продуктами.