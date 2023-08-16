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Пилот авиакомпании Latam Airlines умер во время полета из США в Чили
Пилот пассажирского самолета авиакомпании Latam Airlines почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго и умер после экстренной посадки в Панаме,сообщают РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
"Вчерашний рейс LA505, следовавший по маршруту Майами - Сантьяго, был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за неотложной медицинской ситуации одного из трех руководящих членов экипажа. Во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот, к сожалению, скончался", - говорится в заявлении Latam Airlines, которое опубликовала на своем сайте радиостанция Biobio.
В компании отметили 25-летнюю карьеру и профессионализм погибшего пилота, принесли соболезнования семье и извинились перед пассажирами за задержку в дороге.
Фото: pixabay.com
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