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Пилот авиакомпании Latam Airlines умер во время полета из США в Чили

Пилот авиакомпании Latam Airlines умер во время полета из США в Чили

Пилот пассажирского самолета авиакомпании Latam Airlines почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго и умер после экстренной посадки в Панаме,сообщают РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

"Вчерашний рейс LA505, следовавший по маршруту Майами - Сантьяго, был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за неотложной медицинской ситуации одного из трех руководящих членов экипажа. Во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот, к сожалению, скончался", - говорится в заявлении Latam Airlines, которое опубликовала на своем сайте радиостанция Biobio.

В компании отметили 25-летнюю карьеру и профессионализм погибшего пилота, принесли соболезнования семье и извинились перед пассажирами за задержку в дороге.

Фото: pixabay.com

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