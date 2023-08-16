Пилот авиакомпании Latam Airlines умер во время полета из США в Чили

Пилот пассажирского самолета авиакомпании Latam Airlines почувствовал себя плохо во время перелета из Майами в чилийский Сантьяго и умер после экстренной посадки в Панаме, сообщают РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

"Вчерашний рейс LA505, следовавший по маршруту Майами - Сантьяго, был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за неотложной медицинской ситуации одного из трех руководящих членов экипажа. Во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пострадавшего пилота, однако после приземления и получения помощи на земле пилот, к сожалению, скончался", - говорится в заявлении Latam Airlines, которое опубликовала на своем сайте радиостанция Biobio.