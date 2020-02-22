Технический пилот компании Boeing мог умышленно ввести в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США при даче показаний о новом программном обеспечении для модели 737 MAX. Такую версию сейчас расследует американская федеральная прокуратура. Предположительно, летчик Марк Форкнер, занимавшийся тестированием этих самолетов, скрыл важную часть о проблемах в системе коррекции маневрирования. Напомним, после двух крушений Boeing 737 MAX во всем мире начали массово отказываться от полетов на данной модели, что привело авиагиганта к убыткам более чем в 5 миллиардов долларов.



