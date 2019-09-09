Пилоты British Airways объявили масштабную забастовку

Стачка продлится два дня. Причиной стали разногласия с работодателем по поводу оплаты и условий труда. Почти две тысячи рейсов отменены. Затронуты интересы около 300 тысяч пассажиров. В British Airways уже подсчитали предварительный ущерб. Он составляет 80 миллионов фунтов стерлингов. Еще одна забастовка пройдет 27 сентября.



