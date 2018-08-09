Пилоты Ryanair будут бастовать завтра сразу в пяти странах - Ирландии, Нидерландах, Швеции, Германии и Бельгии. Аннулировано более 200 рейсов. Только в Германии стачка нарушит планы свыше 50 тысяч пассажиров. Руководство авиакомпании уже обратилось в суд с требованием запретить проведение забастовки.