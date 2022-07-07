Японские пингвины объявили голодовку

Срочные новости из японского океанариума. Пингвины объявили голодовку. Это не шутка. Дешевую рыбу, которую закупили из-за резкой инфляции, они есть отказываются. Пингвины ясно дали понять: сэкономить на них не получится. Многие особи во время кормежки демонстративно отворачивают клюв и всем видом показывают свое недовольство. Бунтуют и выдры - они также отказываются переходить на дешевый рацион.