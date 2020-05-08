Карантин утомляет не только людей, но и животных. Зоопарк Орегона, который закрыт на время пандемии, выложил ролик с играющими в лесу пингвинами. Уставшие от однотипного вольера без посетителей, они были очень рады такому выходу в свет. Пингвины резвились на траве, лазили по кустам и отбирали друг у друга листья. Прогулку птиц показывали онлайн на сайте зоопарка.



