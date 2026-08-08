Варшава готовится закрыть двери для украинских беженцев. Ведущая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" во главе с Навроцким обнародовала программу к парламентским выборам 2027 года.

Главный пункт - полная отмена пособий и льгот для неработающих украинских мужчин с их последующей депортацией. Правые открыто зарабатывают политические очки на растущем недовольстве простых поляков. Общество устало содержать миллионы украинских беженцев, и политики спешат конвертировать это социальное раздражение в будущие голоса на выборах.

По данным Главного управления полиции Польши, за первое полугодие число нападений и избиений украинцев на почве ненависти выросло более чем на 30 %.