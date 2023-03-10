Грузия лишается шанса на суверенитет

Со снятием с рассмотрения закона об иноагентах Грузия лишилась шанса на суверенитет - такое мнение высказывают эксперты, комментируя отзыв закона об иноагентах после двух дней массовых беспорядков в стране. Документ был неприемлем для США, хоть подобный закон был принят в самих Штатах 85 лет назад и работает до сих пор.

В случае принятия закона об иноагентах Грузия получала право контроля за средствами, перечисляемыми в страну из-за рубежа на финансирование политических партий, а попросту говоря на финансирование оппозиции, СМИ, общественных организаций, формирующих антигрузинскую повестку. А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения - от выборов до реализации проектов развития страны.