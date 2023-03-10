3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Грузия лишается шанса на суверенитет
Со снятием с рассмотрения закона об иноагентах Грузия лишилась шанса на суверенитет - такое мнение высказывают эксперты, комментируя отзыв закона об иноагентах после двух дней массовых беспорядков в стране. Документ был неприемлем для США, хоть подобный закон был принят в самих Штатах 85 лет назад и работает до сих пор.
В случае принятия закона об иноагентах Грузия получала право контроля за средствами, перечисляемыми в страну из-за рубежа на финансирование политических партий, а попросту говоря на финансирование оппозиции, СМИ, общественных организаций, формирующих антигрузинскую повестку. А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения - от выборов до реализации проектов развития страны.
Но Вашингтону такая свобода ни к чему. Используя рычаги мягкой силы, Штаты вывели людей на улицу. Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединенным Штатам.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все