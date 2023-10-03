Пискорский: У поляков больше нет доверия к выборам

Любой гражданин Польши, который изучит содержание этих вопросов, прекрасно осознает, что все это связано с избирательной кампанией, с парламентскими выборами, что часть этих вопросов вообще лишена любого смысла. Один из вопросов, например, касается приватизации в Польше. Все понимают, что представители правящей партии "Право и справедливость" как раз в 1990-е годы участвовали в приватизации национального имущества, промышленности и других объектов. Так что они не являются людьми, которым вообще можно как-то доверять в этом плане.

Матеуш Пискорский