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Пискорский: У поляков больше нет доверия к выборам
Недовольство поляков растет, доверия к парламентским выборам не прибавляется. То и дело Польшу сотрясают протесты. Как отметил польский политолог Матеуш Пискорский, правящая партия "Право и справедливость" использует референдум в качестве своей предвыборной кампании.
Любой гражданин Польши, который изучит содержание этих вопросов, прекрасно осознает, что все это связано с избирательной кампанией, с парламентскими выборами, что часть этих вопросов вообще лишена любого смысла. Один из вопросов, например, касается приватизации в Польше. Все понимают, что представители правящей партии "Право и справедливость" как раз в 1990-е годы участвовали в приватизации национального имущества, промышленности и других объектов. Так что они не являются людьми, которым вообще можно как-то доверять в этом плане.
"Я думаю, что этот референдум не вызывает определенного интереса у людей. Кстати, главные оппозиционные силы уже сейчас призывают к бойкотированию этого референдума", - добавил эксперт.
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