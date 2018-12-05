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Письмо Эйнштейна о религии ушло с молотка за 3 миллиона долларов

Изначально лот оценивали вдвое меньше. Две страницы в оригинальном конверте датированы 1954 годом и предназначались немецкому философу Эрику Гуткинду. В письме знаменитый ученый излагает свои религиозные воззрения и философские взгляды.

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