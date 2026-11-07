Писториус: Германия больше не может поставлять Украине новые Patriot
Берлин прекращает передачу Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, это подтвердил министр обороны Германии. По словам Бориса Писториуса, ФРГ уже отдала Киеву несколько систем и ракет к ним, тем самым исчерпав собственные лимиты.
Дальнейшие отгрузки создадут опасные бреши в противовоздушной обороне самой Германии, которые сейчас просто нечем закрыть. Глава Минобороны отметил, что защита собственного неба для немецкого правительства теперь в приоритете.