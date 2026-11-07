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Писториус: Германия больше не может поставлять Украине новые Patriot

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Берлин прекращает передачу Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, это подтвердил министр обороны Германии. По словам Бориса Писториуса, ФРГ уже отдала Киеву несколько систем и ракет к ним, тем самым исчерпав собственные лимиты.

Дальнейшие отгрузки создадут опасные бреши в противовоздушной обороне самой Германии, которые сейчас просто нечем закрыть. Глава Минобороны отметил, что защита собственного неба для немецкого правительства теперь в приоритете.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

УкраинаГерманиявооружение

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