Пит Хегсет объявил о шестимесячном пересмотре американских сил в Европе

Дональд Трамп сразу после подписания меморандума с Ираном в декорациях Версаля покинул Париж и улетел в Вашингтон. Он полностью проигнорировал встречу глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.

Вместо него был министр войны США Пит Хегсет, который вместо тостов устроил разнос. Он отчитал европейских союзников за отказ предоставлять свои базы американским бомбардировщикам во время иранской кампании.

Он объявил о шестимесячном пересмотре американских сил в Европе. Эра бесплатного проезда в альянсе закончилась. НАТО, по его словам, должен как блок вернуться к жесткой военной позиции, где союзники не прячутся за американскую юбку, а сами "предпринимают что-то решительное" для своей обороны.

"Наши ежегодные взносы в НАТО будут зависеть от выполнения другими странами своих целевых показателей по расходам на оборону. Если другие союзники не будут проявлять должной оперативности в расходах, наши взносы будут сокращены. НАТО должна быть улицей с двусторонним движением", - отметил министр войны США.

Пит Хегсет уточнил, США будут требовать союзников по НАТО наращивать расходы. Комментируя слова американского министра войны, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ожидает самая масштабная трансформация за всю его историю. По его словам, европейские страны блока и Канада потратили в 2025 году на 139 млрд долларов больше, чем в 2024-м.

Однако впереди новые траты, в том числе и на Украину. СМИ уже анонсируют план выделить Киеву около 70 млрд евро. Но участие США в этой инициативе остается неопределенным.

Европа затягивает пояса, Украина получает деньги, а Америка наблюдает со стороны. НАТО 3.0 - новый формат дружбы, где кто-то платит, а кто-то диктует условия.