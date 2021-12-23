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Питомцам Лондонского зоопарка вручили рождественские подарки

Рождественские подарки получили питомцы Лондонского зоопарка. Западным равнинным гориллам достались яркие картонные коробки с овощными угощениями. Азиатская львица Арья свои подарки изучала с осторожностью, в отличие ото льва Бхану, тот решительно набросился на коробку с праздничными мясными деликатесами.

Их приправили мускатным орехом и корицей. Так дух Рождества на время поселился зоопарке Лондона.

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