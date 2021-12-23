Питомцам Лондонского зоопарка вручили рождественские подарки

Рождественские подарки получили питомцы Лондонского зоопарка. Западным равнинным гориллам достались яркие картонные коробки с овощными угощениями. Азиатская львица Арья свои подарки изучала с осторожностью, в отличие ото льва Бхану, тот решительно набросился на коробку с праздничными мясными деликатесами.