Пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене впервые в истории будут охранять военные

Главный пивной фестиваль Германии - Октоберфест в Мюнхене - в 2026 году впервые пройдет под защитой военных. На мероприятии развернут бесполетную зону радиусом более 5 и высотой до 10 км.

Контролировать небо поручили военнослужащим Бундесвера. В случае обнаружения неопознанного дрона военные проведут верификацию и принудительно посадят аппарат, однако применение боевого оружия полностью исключено.

На земле безопасность обеспечат около 600 полицейских, вертолеты полицейской авиации и 50 умных камер и дополнительные камеры с искусственным интеллектом для распознавания лиц и поиска угроз.