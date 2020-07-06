Pizza Hut и Wendy's в США объявили о банкротстве

Компания, управляющая Pizza Hut и Wendy's, объявила о банкротстве. Одна из крупнейших франчайзи американских ресторанных сетей подала заявление в суд для защиты от кредиторов. 40 тысяч сотрудников в 27-ми штатах страны продолжают работу пока идет процедура банкротства. В общем более полутора тысячи ресторанов Pizza Hut и Wendy's стали очередной жертвой пандемии: во время карантина общепит закрылся, нарушились поставки, вырос долг до миллиарда долларов. А рост заказов по доставке еды не смог спасти компанию.