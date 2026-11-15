Пхеньян обвинил Токио в желании обладать собственным ядерным арсеналом

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в своей публикации, что возможное включение в обновленную стратегию национальной безопасности Японии положения, допускающего ввоз ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах, указывает на стремление Токио к обладанию собственным ядерным арсеналом.

"Намерение Японии закрепить исключения из трех неядерных принципов является прелюдией к реализации ее ядерных амбиций", - сообщается в публикации.

Агентство считает, что японские власти хотят добиться исключений из трех неядерных принципов, при этом формально сохранив их в обновленном документе. По мнению ЦТАК, Токио рассчитывает задействовать американское ядерное оружие для усиления своих вооруженных сил и подготовки условий для создания собственного арсенала.

В материале отмечается, что правительство Японии изучает возможность внесения соответствующего положения в новую редакцию стратегии национальной безопасности, которую планируется принять до конца 2026 года. При этом документ должен сохранить пункты об отказе от обладания ядерным оружием, его производства и размещения на территории Японии.

ЦТАК также указало на обсуждение в Японии покупки атомных подводных лодок и пересмотра других документов по безопасности. По оценке агентства, такие планы предусматривают рост военных расходов и расширение боевых возможностей страны, что способно повысить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим КНДР намерена укреплять свой оборонный потенциал, сообщили в агентстве.