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Пхеньян испытал сверхкрупную ракетную систему

Северная Корея испытала сверхгабаритную реактивную систему залпового огня. Эта установка способна поражать большие площади. На тестах присутствовал Ким Чен Ын. Военные КНДР проверяли систему наведения и точность оружия. Это уже 8-ой подобный запуск за полтора месяца. Несмотря на испытания, Пхеньян рассчитывает в конце сентября возобновить переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации Корейского полуострова.

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