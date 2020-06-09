Пхеньян разрывает все отношения с Сеулом

Сегодня в полдень Северная Корея отключила все линии связи со своей южной соседкой. Пхеньян настаивает, что на столь радикальный шаг КНДР толкнул официальный Сеул, с которым дела следует вести, "как с врагом". Южане подтверждают, что все попытки связаться с военными противной стороны остаются безуспешными: трубку там никто не поднимает. Пока неясно, насколько серьезным может быть нынешнее обострение отношений между двумя Кореями.