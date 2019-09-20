Пхеньян ведет активную подготовку к спуску на воду новой подлодки

Субмарина, предположительно, может нести баллистические ракеты. Об этом сообщил японский телеканал со ссылкой на спутниковые снимки верфи Синпо. Лидер КНДР Ким Чен Ын в июле лично проинспектировал ход работ на верфи. Тогда Центральное телеграфное агентство Северной Кореи отмечало, что субмарина предназначена для выполнения тактических задач в Японском море.