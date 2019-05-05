Встревожившие мир испытания ракет, которые состоялись накануне в Северной Корее, проходили под руководством лично Ким Чен Ына. Об этом сообщает официальный Пхеньян. Запуск в сторону Японского моря был тренировочным, а оружие баллистическим, что не нарушает Резолюцию Совбеза ООН. К слову, в договоренностях с лидером КНДР уверен и Дональд Трамп. Глава США заявил, что верит в разоружение Северной Кореи, даже несмотря на вчерашние испытания.