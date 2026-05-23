План Б: почему в Польше надо платить за пропаганду, даже если ее не смотришь

На неделе Варшава стала центром сопротивления идеологии ЕС. 20 мая прошла общенациональная демонстрация под лозунгом "Вместе за Польшу и поляков". Требовали провести референдум по климатической политике ЕС.

По мнению граждан, она наносит вред экономике страны и их кошелькам. От них все меньше зависит распределение средств. Растут цены на продукты, коммуналку, а еще налог на телевизоры. Его также поднимают.

Сколько стоит свобода слова в "демократических", и как же свобода выбора? Например, поляк смотрит или не смотрит польские каналы, а платить обязан просто потому, что телевизор у него есть. Если телевизоров у него несколько, то платить обязан за каждый. О налоге в Польше, который там уже сравнивают с рэкетом, - в "Плане Б".

В Польше каждый RTV-приемник (радио, телевизор, компьютер и даже смартфон) должен быть зарегистрирован в течение 14 дней со дня покупки. Владелец обязан оплачивать ежемесячные взносы и ежегодную лицензию. Деньги идут на финансирование польского телевидения и связи.

Платят они только потому, что технически их устройства могут принимать телевизионные и радиопрограммы. Не за эксклюзив, не за подписку (это оплачивается дополнительно), а просто потому что технически они могут смотреть или слушать польскую пропаганду. Обязаны платить, даже если телевизор неисправный.

Желающих финансировать пропаганду в Польше мало. Только треть поляков делают это добровольно, на остальных устроили охоту. Польская почта и уполномоченные инспекторы ходят по домам и тормозят каждую первую машину. Неучтенная магнитола - повод дать штраф. За незарегистрированный радиоприемник заплатят больше 200 белорусских рублей, за телевизор - около 700 рублей. Желающих настолько мало, что в Польше решили повысить штрафы с января 2027 года почти на 100 рублей. От поборов освобождены только глухие и слепые, люди старше 75 лет и инвалиды I группы.

Для понимания, лицензию за каждый телевизор и радиоприемник оплачивают раз в год. Цифры здесь тоже растут. С января - больше 300 рублей за телевизор, около 100 рублей - за радио.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Когда-то действительно у людей был один радиоприемник, один телевизор, можно было на семью вот это посчитать. Сегодня все по-другому. Если у вас в тумбочке лежат четыре старых телефона, вы должны платить за все инструменты. Нереальный закон опять делает из большинства людей каких-то преступников".

В Польше хотят привязать плату за приемник к уплате налогов и автоматически добавлять к подоходному налогу. Система лицензирования вещания - практика не новая. Главная цель - вырученные деньги тратить на независимые от прямой госцензуры и рекламы медиа. В Польше деньги идут на нужды государственной телерадиокомпании.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Большинство государственных, общественных телерадиокомпаний Европы живет за счет введенного в этих странах налога. Гражданин Польши платит налог на польских пропагандистов, чтобы посмотреть этих же пропагандистов. Человек, который живет в Дании, рассказывал, что они отслеживают те домохозяйства, которые не платят налоги. Это значит, что в этих домах нет ни телевизоров, ни радиоприемников. Специальная служба может позвонить в любое время, войти в дом или квартиру и посмотреть, есть ли у тебя телевизор. Если обнаружат - штраф. Это те самые штрафы, размер которых в Польше и увеличивают, если вдруг обнаружат телевизор, за который ты не заплатил".

В Великобритании за неуплату налогов не только штрафы и конфискация имущества, но и тюремный срок. До 7 лет грозит злостным неплательщикам. Каждая 8-я британская семья избегает оплаты. Об этом говорится в годовом отчете BBC за 2024-2025 гг. Стоимость годовой лицензии - около 650 рублей.

Есть у них официальный британский стриминговый сервис BBC iPlayer для просмотра новостей, сериалов, документалок. Если зайти на него без пропуска - штраф от 1 тыс. до 2 тыс. фунтов стерлингов (это больше 7 тыс. белорусских рублей). Такая она, плата за пропаганду.

В Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Чехии картина та же.