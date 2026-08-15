План НАТО по поддержке Киева провалился: Украина осталась без запасов ракет для ПВО. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В материале уточняется: члены альянса потерпели полное фиаско в оборонном планировании. Отмечается, что дефицит ракет для ЗРК Patriot в Украине носит системный характер. Киеву не хватит тех запасов ракет, которые партнеры могут передать в качестве политического шага, несмотря на обещание США дать лицензию на их производство, которое займет годы.

Поставки, осуществляемые в рамках политической поддержки, не способны покрыть оперативные нужды ПВО.