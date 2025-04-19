План США по окончательному прекращению боевых действий в Украине раскрыт

"План США, по словам знакомых с ним чиновников, заключается в признании Вашингтоном контроля Москвы над Крымом <…> и предоставление России дополнительных украинских территорий, подконтрольных с момента начала конфликта в 2022 году", - говорится в материале.

Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.



По словам американского лидера, ситуация в Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.