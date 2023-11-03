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План Европы по Украине провалился
Премьер-министр Венгрии продолжает отстаивать свою позицию. На саммите в Астане Виктор Орбан заявил, что Европе нужна новая система безопасности. Политик указал на то, что подход ЕС к конфликту в Украине потерпел полный провал и сейчас требуется альтернативный план.
План был таков, что Украина будет воевать, мы, Запад, дадим деньги и оружие, в результате Украина победит на поле боя, Россия проиграет войну, после этого в Москве сменится руководство, и они будут вести переговоры уже с новым лидером России. Конечно, это логичный план, он очень амбициозный, но он провальный. Поэтому вопрос, который сейчас доминирует в европейской политике, заключается в том, стоит ли смотреть в лицо реалиям и разрабатывать план Б?
По словам Орбана, его страна выступает именно за план Б. А это - прекращение огня и мирные переговоры на тех условиях, которые будут приемлемы и для Украины, и для России.
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