План Европы по Украине провалился

План был таков, что Украина будет воевать, мы, Запад, дадим деньги и оружие, в результате Украина победит на поле боя, Россия проиграет войну, после этого в Москве сменится руководство, и они будут вести переговоры уже с новым лидером России. Конечно, это логичный план, он очень амбициозный, но он провальный. Поэтому вопрос, который сейчас доминирует в европейской политике, заключается в том, стоит ли смотреть в лицо реалиям и разрабатывать план Б?

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии