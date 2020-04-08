План поддержки экономики ЕС не принят, переговоры продолжат завтра

Переговоры министров финансов Евросоюза завершились безрезультатно: им так и не удалось согласовать план, который предполагал выделение 540 миллиардов евро на поддержку экономики Старого Света. Еврогруппа продолжит переговоры завтра. Пока предполагается, что 100 миллиардов будут направлены на сохранение рабочих мест, еще 200 миллиардов - на поддержку малого и среднего бизнеса. Остальные деньги получат государства, которым нынешний кризис нанес наибольший ущерб.