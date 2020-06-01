Планета продолжает выходить из карантина

О завершении эпидемии сегодня официально объявилаСловения. За последние 80 дней в стране скончались 109 пациентов с подтвержденной COVID-инфекцией. Новых случаев заражений не регистрируется. Открыли двери гостиницы, оздоровительные центры и бассейны. Разрешены массовые мероприятия с участием до 200 человек. Правда, пока закрыты ночные клубы.



В Женеве для верующих открываются мечети. Прихожан просят регистрироваться заранее: они проходят контроль температуры, приносят собственные молитвенные коврики (дети на молитвы еще не допускаются).Полной грудью могут вздохнуть парижане. Во Франции (одной из самых пострадавших от пандемии в Европе) после 11-недельного карантина открыты магазины, музеи и практически все достопримечательности. Но границы с европейским пространством Франция оставляет закрытыми.



А вот Швеция разрешает въезд гражданам большинства стран ЕС. В этой скандинавской стране за последние сутки не зафиксировали ни одного смертельного случая COVID. Швеция, как известно, не применила жесткий карантин, оставив большинство школ, магазинов и ресторанов открытыми, полагаясь на добровольные меры предосторожности. В Европе нашлось немало критиков такой смелой формы реагирования.



С сегодняшнего дня ЕС запускает программу помощи экономике на 540 миллиардов евро. Фонд призван поддерживать страны и секторы экономики, которые наиболее пострадали от карантинных мер. Пострадали страны в разной степени, но деньги планируется привлекать под общие гарантийные обязательства. Потому Германия, Нидерланды и еще ряд государств выступают против выпуска общеевропейских ценных долговых бумаг, так называемых коронабондов. И призыв Брюсселя повысить взносы каждого государства в бюджет сообщества услышать готовы далеко не все.



