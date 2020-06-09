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Планета выходит из локдауна
В Москве отменяют карантинные ограничения
В Москве с этого дня снимается
. Отменены цифровые пропуска, регламентация прогулок в парках и режим самоизоляции. Следующие этапы отмены запланированы на 16 и 23 июня: через две недели в Москве заработают все предприятия общественного питания, детские сады, госучреждения, спортклубы и бассейны. На вечер понедельника в России диагностированы почти полмиллиона случаев заражения коронавирусом, 230 000 человек выздоровели, почти 6 000 умерли.
Снятие ограничений происходит в разных уголках планеты
. В бельгийской столице открываются бары и рестораны - впервые за последние три месяца. Правда, клиентов в них немного: туристы пока в Брюссель не вернулись. В бразильском Рио-де-Жанейро получили разрешение открыться практически все предприятия, включая спортклубы, стадионы, гостиницы и рестораны. Они пока тоже пустуют, поскольку даже в пределах Бразилии свобода перемещения людей и грузов восстановлена не полностью. Коронавирус обнаружен у семи миллионов двухсот тысяч землян.
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