Платформа возможностей: B2B-переговоры и вектор развития на форуме в Шанхае

В Шанхае открылась 9 Китайская международная выставка импортных товаров. Участие принимают более 160 стран, регионов и международных организаций. Беларусь в числе экспонентов. Традиционно первый день для работы официальных делегаций.

"Новая эпоха, общее будущее" - такой слоган для импортного ЭКСПО определили в этом году. По словам организаторов, выставка послужит платформой для объединения возможностей разных стран и регионов.

Форум "Хунцяо", который открывает насыщенные на B2B переговоры дни, позволяет комплексно взглянуть не только на вопросы поставок товаров в Китай, но и на глобальное развитие экономических связей. Приверженность Поднебесной дальнейшей открытости подтвердил вице-премьер Китая Дин Сюэсян.

Дин Сюэсян, вице-премьер Госсовета Китая:

"К концу 15-го 5-летнего плана прогнозируется, что годовой общий объем розничной торговли потребительскими товарами Китая достигнет примерно 60 трлн юаней, а масштаб сектора услуг превысит 100 трлн. Мы неуклонно будем проводить политику высококачественной открытости. Мы искренне приветствуем предприятия всего мира для инвестирования и укрепления своих позиций в Китае".

Одним из ключевых участников ЭКСПО традиционно выступает Республика Беларусь. Нашу делегацию возглавляет первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич. Китай и Беларусь связывают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, сотрудничество и взаимодействие по широкому спектру направлений.

Отсюда и работа сразу в трех локациях. Безусловно, в том числе есть национальная экспозиция в страновом павильоне. Впервые в рамках ЭКСПО будет опубликован специальный доклад о потенциале экспорта в Китай, который поможет странам преобразовать рыночные возможности КНР в ощутимые дивиденды развития.