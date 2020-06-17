Плавучий 3D-дом появится в Чехии

Здание, напечатанное на принтере, может быть построено как на земле, так и на воде. Внутри постройки, площадь которой 43 квадратных метра, будет три комнаты: гостиная, совмещенная с кухней, спальня и санузел. На крыше дома можно будет выращивать растения. Здание может прослужить своему владельцу сто лет. А после его можно снести и напечатать заново.