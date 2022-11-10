Племянница Людмилы Зыкиной умерла при невыясненных обстоятельствах - она могла стать жертвой криминала

Племянница выдающейся певицы Людмилы Зыкиной, 42-летняя Екатерина, скончалась при невыясненных обстоятельствах, пишет РИА Новости.



Женщина, как утверждается в публикации, могла стать жертвой криминала. Близкие покойной не раскрывают подробности ее смерти, которая наступила в конце октября. Известно, что в последнее время женщина жила в небольшом доме в Пензенской области.



Фото:culture.ru