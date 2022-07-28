Плоды санкционной политики - немцы массово скупают обогреватели, а в Латвии рост цен на электричество за год составил 186 %

В Европе продолжают собирать плоды недальновидной санкционной политики. Зима близко, а уверенности, что она будет теплой и сытой, у европейцев все меньше. Так, жители Германии вовсю скупают обогреватели. А похоронные службы в целях экономии планируют снизить температуру в крематориях. Производители пива подняли цены на 30 %. Найти альтернативу российскому газу властям так и не удалось.



Латвия обновляет рекорды. Стало известно, что с сентября тариф на электричество для латвийских потребителей вырастет еще на 65 %. А рост цен на электричество в платежках за год составил 186 %.



Польша опасается миграционного кризиса в Европе из-за дефицита зерна в Африке и на Ближнем Востоке. Варшава заявляет о готовности помочь в вывозе украинского зерна. Потому что отсутствие вывоза может привести к огромным дефицитам - заявил премьер Моравецкий. Однако политик подчеркнул: полноценный вывоз зерна можно наладить только через порты Черного моря.