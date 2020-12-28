Плохой туристический сезон - благо для морской экосистемы

На экосистеме ограничительные меры сказалисьположительно. В Таиланде на фоне крупнейшего спада туристических потоковнаблюдают улучшение состояния морской среды. В этом году заполненностьнекоторых тайских курортов едва достигала 10 %. Отсутствие больших масс далорыбам и другим подводным обитателям восстановить популяции и сновапочувствовать себя хозяевами морей. Экологи заявляют, что это, возможно, лучшийпериод для подводного мира страны за последние 40 лет.