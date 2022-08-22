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Плохой урожай кофе в Бразилии может поднять стоимость чашки этого напитка
Прогнозируется подорожание кофе из-за неурожая в Бразилии.
По данным The Wall Street Journal, кофейное производство в стране страдает уже второй год подряд. В 2021-м сначала в Бразилии была засуха, затем заморозки. В этом году урожайность может упасть вдвое, при этом уже второй год подряд потребление будет превышать производство. На складах межконтинентальной товарной биржи запасы кофе достигли минимального показателя за 100 лет.
Фото: pixabay.com
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