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Площадь лесного пожара в Крыму превысила 45 га

В Крыму более 100 человек эвакуированы из-за пожара в горно-лесной местности в районе Феодосии. Для них развернули два пункта временного размещения.

Тем временем площадь возгорания превысила 45 га. К тушению привлечены около полутысячи специалистов и единиц техники, в том числе 2 вертолета Ми-8. Дорога в районе стихии в целях безопасности временно перекрыта.

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