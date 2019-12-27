Площадь лесных пожаров в Австралии увеличивается

В Австралии увеличилась площадь лесных пожаров до 4,5 тысячи квадратных километров. Распространению пламени способствует жара (в некоторых штатах до 45 градусов). Летом здесь часто возникают возгорания, но исследователи отмечают, что в нынешнем году они впервые достигли катастрофических масштабов. И теперь угрожают водоснабжению Сиднея.