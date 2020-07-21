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Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превышает полтора миллиона гектаров

В России бушуют лесные пожары. В Сибири и на Дальнем Востоке площадь возгораний превышает полтора миллиона гектаров. К тушению привлечены вертолеты. Затрудняет работу спасателей жара и длительное отсутствие дождей.

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