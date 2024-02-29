Площадь природных пожаров в Техасе достигла почти 344 тыс. га

Площадь природных пожаров в американском штате Техас достигла почти 344 тыс. га, огонь перекинулся на территорию соседнего штата Оклахома. Пожар, который назвали Smokehouse Creek, стал вторым по величине в истории Техаса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал CNN.

По словам представителя лесной службы Оклахомы, пожар Smokehouse Creek выжег 850 тыс. акров (почти 344 тыс. га) в Техасе, а также распространился на Оклахому, где по состоянию на полдень 28 февраля сгорело почти 31,6 тыс. акров (около 13 тыс. га). Сдержать распространение пожара удалось пока только на 3 %, сообщает телеканал.

Издание Farm Progress написало, что лесные пожары, бушующие в Техасе, уничтожают драгоценные сельскохозяйственные угодья и оставляют за собой сотни голов павшего скота.

"Эти пожары не только угрожают жизням и имуществу, но также окажут существенное влияние на нашу сельскохозяйственную отрасль. Более 85 % поголовья крупного рогатого скота штата находится на ранчо в Панхандле. Там миллионы голов крупного рогатого скота", - сказал комиссар Министерства сельского хозяйства Техаса Сид Миллер, добавив, что ущерб может быть катастрофическим.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне мощных природных пожаров.