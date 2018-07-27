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Площадь возгорания в Латвии растет

Огнем охвачено уже 1200 гектаров. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис считает, что торфяной пожар на северо-западе страны был вызван чьими-то намеренными действиями. При обследовании было обнаружено семь очагов возгорания.

Тем временем власти Греции назвали причину лесных пожаров в Аттике: и это - именно поджоги. Об этом заявил замминистра по делам защиты граждан. Никос Тоскас отметил, что многие очаги пожара возникли в очень короткий промежуток времени.

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